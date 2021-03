PANE TÄHELE ⟩ Metsloomad võivad maanteele soolaga maiustama tulla

Talvisel ajal liiguvad loomad vähem ringi kui suvel. Siiski on ka sel perioodil tegureid, mis loomi aktiivsemaks muudavad. Üks neist on näiteks teedele visatav sool, ütleb Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Peep Männil . «Olen ka ise näinud öösel keset Tallinna-Tartu maanteed upakil soola lakkuvat põtra,» toob ta näite.

Teiseks mõjutajaks on ilm. Üldiselt liiguvad loomad vaiksema ilmaga ning kõva tuule, tormi või lumesajuga on nad pigem paiksed. «Eriti tähelepanelik tuleb olla päikeseloojangu ja päikesetõusu ajal ning paar tundi enne ja pärast, kui loomad on põhiliselt liikumises," selgitab Männil.

Keskkonnaeetik Mattias Turovski toob samuti välja, et sool on metsloomale oluline toitaine. Loomad muudab tavapärasest julgemaks ka talvine lumevaip.

«Talvel on kogu maastik ehk mets, lagendikud ja maanteed, palju monokroomsemad kui suvel – kõik on ühtlasemalt must-valgem. See võib muuta looma maantee suhtes julgemaks, sest maantee ei erine nii märgiliselt ülejäänud maastikust,» selgitas Turovksi. «Lisaks on maanteid, automüra ning lõhnu talvel metsa sisse palju kaugemale näha ja tajuda, mis samuti võib loomi maanteelähedusega rohkem harjutada.»