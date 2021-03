Kasside varjupaiga asutanud saarlased pälvisid «Eestimaa uhkuse» tiitli

Soomest pärit Tuula ja Erkki Pennanen unistasid pensionipõlvest Saaremaal ja otsustasidki 2009. aastal sinna päriseks kolida. Nüüdseks on neist mõlemast saanud aktiivsed kogukonna liikmed Ruhve külas. Pühapäeval pälvisid nad «Eestimaa uhkuse» tiitli Saaremaa ja Muhumaa kogukonna ellu panustamise ning kasside päästmise eest.

Tuula Pennanen armastab väga loomi. Kui ta märkas, et ümbruskonnas on palju kodutuid kasse, otsustas ta midagi ette võtta. Nii avas ta 2018. aasta veebruaris Ida-Saaremaal hubase kasside varjupaiga Nurrunurk, kus kassid saavad nüüd paremat elu nautida. «See oli minu suur unistus,» ütles naine «Eestimaa uhkuse» galal.

Nurrunurga perenaine Tuula Pennanen ühe hoolealusega. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Nurrunurk on toonud kasu ka kohalikele kodukassidele, kuna seal käib paar korda nädalas loomaarst. Varem asus lähim loomaarst 40 kilomeetri kaugusel.

Nurrunurgas on praegu Tuula Pennaneni sõnul 102 kassi. Tegevusaja jooksul on Nurrunurka vastu võetud 450 kassi, kellest 334 on saanud uue kodu. «See on nii suur töö ja nii suur rõõm!» ütles naine liigutatult auhinda vastu võttes.

Auhinna andis üle zooloog Aleksei Turovski, kes rääkis, et kasse on lihtne solvata, aga väga raske kaitsta. «Au ja kiitus teile – te olete ehtne Eestimaa uhkus!» ütles Turovski.

Tuula Pennanen tänas oma abilisi ja toetajaid ning kohalikke valdasid.

Tuula ja Erkki Pennanen «Eestimaa uhkuse» galal auhinda vastu võtmas. FOTO: Remo Tõnismäe

Paari on varemgi tunnustatud. Saarte Hääle vahendusel saame teada, et 2018. aastal pälvisid nad Nurrunurga asutamise eest Laimjala osavalla aasta tegijate tiitli. Samuti kirjutatakse, et Tuula asutas varjupaiga emalt päranduseks saadud raha eest, millega ostis ära endise Audla kaupluse hoone, kus varjupaik nüüd tegutseb.

2018. aasta oktoobris kirjutati Saarte Hääles, et majas asub karantiiniruum, kuhu kassid kõigepealt tuuakse. Kui loom on terve või terveks ravitud, asub ta elama suurde tuppa, mis on endine müügisaal. Kliinikutoas tegeleb neljajalgsete patsientidega veterinaar Laine Sünter.