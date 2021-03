PÄEVAKÄPAD ⟩ Nöbinina ja Õnneseen: turvakodu kaks kõige õnnetumat musirulli

Kui tahaksid kinkida hoolealusele toetava käe, hoole, armastuse ja killukese oma südamest, kuid ta ei julge seda veel vastu võtta. Sest tema süda on murtud ja ta ei tea, kuidas sellest kurbusest üksi välja võidelda...

Turvakodu kõige õnnetumad hoolealused on Nöbinina ja Õnneseen. Nöbinina saabus turvakodusse juba 1,5 aastat tagasi ning Õnneseen eelmisel suvel. Nad mõlemad on murtud südamega - Nöbinina peitub enamasti sügavale pessa peitu ning Õnneseent peaaegu ei näekski, kui ei teaks, et temagi peidab end pesas. Võime vaid ette kujutada, kui suur on nende valu ning pettumus inimkonnas.

Mõni aeg tagasi märkasid turvakodu vabatahtlid Õnneseene pesas üht külalist - Nöbinina. Ka järgmisel päeval oli Nöbinina Õnneseene kaisus ja ka ülejärgmisel ja üleülejärgmisel. Nemad kaks olid oma kurbuse ühendanud ja pakuvad teineteisele nüüd tuge, koos kaelakuti pesas tukkudes.

Jah, mõned kodu-ootused on pikad ning kui me päris ausad oleme, siis on ju üpriski ebatõenäoline, et kaks ennast peitvat kassi lähiajal mõnele huvilisele silma jääksid. Kui just...

Kui just Sina, imeline inimhing, neile võimalust ei anna! Nii Nöbinina kui Õnneseen loodavad, et neid ootavad kodus sõbralikud nurrumootorid ees - sellised, kes õpetaksid ja julgustaksid inimest usaldama. Et ühel päeval muutuks pesas peitumine igavaks, sest elul päriskodus koos oma sõpradega, on palju rohkem pakkuda!