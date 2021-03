Arst selgitab, miks koertele meeldib inimese jalgevahet nuuskida

Arsti sõnul nuusivad koerad inimese jalgevahet samal põhjusel, miks tegid seda kunagi meie esivanemad. See on seotud Jacobsoni elundiga, millega koerad tuvastavad feromoone.

Jacobsoni elund on haistmiselund, mis paikneb paljudel loomadel peas. «See on tegelikult ka inimestel olemas, aga oleme arenenud nii, et me seda enam ei kasuta,» ütleb arst, kellel on TikTokis 2,9 miljonit jälgijat.