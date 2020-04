VIDEO ⟩ Hiirt püüdes lõksu jäänud ülekaaluline kass tuli kitsikusest välja lõigata

Vicky Palmer avastas eelmisel nädalal, et tema seitsmeaastane kass Barney oli pugenud kodumaja talveaia ning naabrite eluhoone vahelisse kitsasse prakku ning sinna lootusetult lõksu jäänud. Kui pontsakas hiirepüüdja avastas, et ta enam välja ei saa, hakkas ta õnnetult näuguma ja nii Palmer ta leidiski, vahendab BBC.

Naisel polnud aimugi, kuidas lemmikut aidata ning ta otsustas sotsiaalmeediasse abipalve postitada. Seda nägi insener Mark Chaplin, kes kohale sõitis, et kiisu vabastada. Kuigi valju heli tegevad tööriistad ehmatasid Barneyt korralikult, ei olnud põgenemine võimalik. Hetkeks, mil kass välja aidati, oli ta lõksus veetnud enam kui 13 tundi.

Kassiomanik Palmer nentis, et küllap oli kass kaalus juurde võtnud eriolukorra tõttu — kuna naine on nüüd rohkem kodus, annab ta lemmikule tihedamini süüa. Küll aga lubas naine Barney nüüdsest dieedile panna, et üleliigsed kilod taas kaoks.