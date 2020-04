Loomaarst vastab: millal on inimene kassi võtmiseks valmis?

« Millal on inimene kassi võtmiseks valmis? Millised kriteeriumid võiks täidetud olla?»

Ühtki looma ei tohi võtta kergekäeliselt. Tuleb läbi mõelda, kas loomaga tegelemiseks on piisavalt aega, kas on finantsvõimekus tema igapäevavajaduste eest hoolt kanda (kvaliteetne toit (mitte toidupoes saadav, vaid loomapoe või -kliinikusari), liiv jms.) ja loomakliiniku külastamiseks (sise- ja parasiiditõrjed regulaarselt, steriliseerimine/kastreerimine, regulaarsed vaktsiinid ja ootamatute haigestumiste puhul), kas kodu on kassile sobilik (väikesed lapsed võivad tekitada stressi või kehavigastusi, teised koduloomad).