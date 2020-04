Eestlased koguvad allkirju viirusohtlike loomaturgude keelustamiseks

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad alustas koos Euroopa loomakaitsevõrgustikuga Anima International kampaaniat, mille eesmärgiks on keelustada nakkusohtlikud värske liha ning elusate mets- ja koduloomadega kauplevad turud.

Koroonaviiruse algpunktiks peetakse vastuolulist Wuhani loomaturgu Hiinas, mil viirus levis esmakordselt loomalt inimesele. Lisaks Hiinale on sarnased turud levinud üle Aasia, aga ka Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja Ameerika Ühendriikides, mistõttu peavad loomakaitsjad vajalikuks üleilmset keeldu.

«Teadlaste hinnangul leidub Aasia looduses tuhandeid koroonaviiruse tüvesid, millel on suur oht jõuda loomaturgudelt inimeseni. Turud eksponeerivad nii surnud kui ka elusaid loomi ilma igasuguse sanitaarsuseta, mis teeb viiruse leviku väga lihtsaks. Kui me midagi kiiresti ette ei võta, on uus epideemia vaid aja küsimus,» sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.