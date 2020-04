VIDEO ⟩ Hiiumaal jäi kaamerasilma ette valge hirv

«Hiiumaa jahimeeste vahel oli vankumatu kokkulepe, et seda haruldast looma keegi ei küti. Kaheksaharuliste sarvedega kena ja üleni valge loomaga juhtus aga läinud sügisel, peale hirvede jooksuaega, ikkagi kahetsusväärne lugu. Hiidlaste keskis diil küll pidas sedavõrd kaljukindlalt ja oli nii enesest mõistetav, et unustati sellest teavitada Rootsist jahile saabunud külaliskütti. Paljude erinevate asjaolude kokkulangemise tõttu käiski saatuslik pauk ja tänaseks «elab» loom edasi omal moel – büsti näol.

Haruldase leukistliku hirve geenid aga avalduvad Hiiumaa metsades-põldudel jätkuvalt ja arvata võib, et see sama pull on vähemasti paaril sügisel jõudnud hirvelehmadele jagada oma geneetilist mutatsiooni, mis avaldub selles, et takistab pigmentide ladestumist karvkattes. Selle tunnistuseks on Kõpu poolsaarel 17. aprillil Kalle Kruusi kaamera ette jäänud väga heleda karvkattega möödunud kevadel sündinud hirvemullikas.»