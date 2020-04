TUBLI TÖÖ! ⟩ Rapla politseinikud tõttasid appi teed ületanud konnadele

Kahepaiksete abistamiseks on eelmistel aastatel nendes rändekohtades, mis ristuvad liiklustihedate maanteedega, vabatahtlikud konni ohutult üle tee aidanud kudemispaikadesse liigutanud. Kuna riigis on kehtestatud inimestele kogunemise keeld, siis ei toimu ka konnatalgud, et vältida inimeste hulganisti ühte kohta kogunemise võimalust.