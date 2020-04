Eesti ettevõte toetab kriisi ajal Itaaliasse kolinud tiiger Pootsmani

Tiit Maran tõdeb, et kuigi kõikjal Euroopas on loomaaedadel praegu raske, on Itaalias olukord lausa kriitiline. «Üksteise toetamine praeguses kriisis on tunnistus sellest, et Euroopa loomaaedade kogukond toimib ka sellises olukorras ühiste eesmärkide nimel. Euroopa tiigrite paljundusprogrammis oluline Pootsman on ka Tallinna loomaaiale ja Eestile märgilise tähendusega. Soovime väga, et ta jõuaks oma rännakutelt tagasi koju, kui tiigriorg valmis saab,» sõnas Maran.