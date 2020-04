Tallinna loomaaia asukad peavad toimekat kevadpuhkust

Senisest rahulikum elu tähendab ka paljude jaoks ka langenud stressitaset ning sarnaselt inimestele on nüüd loomaaia asukatel rohkem aega oma asjadega tegelemiseks. «Loomaaiaasukad naudivad omaette olekut, külastajate vähesust ja võimalust ise valida, kas tulla suhtlema või mitte,» sõnas loomaaia loodushariduse osakonna juhataja asetäitja Inari Leiman.

Sel ja eelmisel nädalal pole küll uusi asukaid sündinud, aga paljud linnud, sealhulgas kotkad, kured ja faasanid istuvad suure pühendumusega munadel ning ootavad kannatlikult tibude koorumist. Varasemalt on sel kevadel loomaias sündinud näiteks miilu Blanka vasikas ning hiljuti sai isaks ka paksunahaliste majas toimetav berberi vööthiir, kelle pesas vajavad nüüd hoolt ja armastust kolm pisipoega. Märtsi keskpaigas nägi ilmavalgust ka habekotkatibu.

Loomaaias on täheldatud ka üht ebatavalist lembelugu, kus ühe elegantse ristpardi südame on võitnud väikeluik. Erkpunase nokaga isaspart järgneb luigedaamile ustavalt kõikjale ning peletab konkurente, kelle hulka kuulub ka temast kordi suurem isane laululuik, eemale.

Kuna loomadel on ka pulmaajast tingituna palju käsil, ei tunne nad praegu veel külastajatest suurt puudust. Samuti pole praegu käsil ka tavapärane suvine kõrghooaeg, loomaaiaasukate ootused külastajate osas pole ka praeguseid kehvi ilmaolusid arvesse võttes ülemäära kõrged. «Praegu on loomade mõtted kevadaskeldustel, aga mingil hetkel võib külastajatest lähtuv positiivne stress loomade päeva sisustamisel ka lausa vajalikuks osutuda. Loodame, et külastajad õige pea jälle oma lemmikuid vaatama saavad tulla,» sõnas Leiman.