PILDID JA VIDEO ⟩ Ungari loomaaias nägi ilmavalgust eriti armsa välimusega kiskja

Debreceni loomaaed liitus 2017. aastal bengalite aretusprogrammiga, mille eesmärgiks on Euroopa loomaaedades elavate kiskjate arvukust kasvatada.

Loomaaeda külastab aastas ligi 150 000 inimest, kuid koroonaviiruse tõttu tuli juhtkonnal 17. märtsil uksed sulgeda. Et vältida rahaprobleeme, müüvad nad veebis ette aastase kehtivusajaga pileteid. Säästetud rahavarudest jätkub loomaaial hinnanguliselt kaheks kuuks. Pisikesel bengalil veel nime ei ole, kuid kõik piletiostjad saavad veebis pakkumise teha.

Loomaaia direktor Sandor Gergely Nagy nentis, et paljud loomad paistavad külastajaid igatsevat sama palju, kui külastajad neidki. «Ka loomad tunnetavad, et midagi on teisiti — nad nõuavad nüüd varasemast palju rohkem tähelepanu,» sõnas Nagy.