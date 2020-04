Päevakäpp ⟩ Õrna hingega Klaus otsib pühendunud paitajat

Ilmselt on sellel karvapallil päriskodu kunagi olnud, sest iseloomult on Klaus paimaias, kuid tagasihoidlik. Ehk ei hoitud teda päriskodus just kõige paremalt ning seetõttu on see õrn hingeke koduta jäänud. Kasside Turvakodus ootab Klaus uut algust ja päriskodu, kus armastus oleks tõeline!