Loomaarst vastab: kas kassi ja rotti on võimalik koos pidada?

Kassi ja rotti saab põhimõtteliselt pidada ühes majapidamises, kuid tuleb hoolt kanda, et nad teineteisele liiga ei teeks. Kui loomad on teineteisega väikesest peale harjunud, mida ei tule just sageli ette, võivad nad päris edukalt hakkama saada. Kui loomad suured sõbrad ei ole, tuleb nad hoida võimalikult eraldatult.

Kassi jaoks võib rott olla lõbus meelelahutus, nagu vaataks televiisorit, kuid veelgi põnevam, kuna loom ka lõhnab ja reageerib ründamisele. Roti jaoks on kassi kui kiskja kohalolek pidev stressiallikas. Ka kassi lõhn on majapidamises pidevalt olemas, isegi kui loomake kassi alati ei näe. Seepärast tasub mõelda, millised on kodu võimalused mõlemat looma mahutada ja kas mõlema heaolu silmas pidades on mõistlik neid koos pidada. Ainult omaniku soov endale looma võtta ei tohiks looma heaolu kunagi üles kaaluda.