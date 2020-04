PISARAKISKUJA ⟩ Kolmejalgne koer leinab surnud sõpru äärmise pühendumusega

Viimased neli aastat on Tricycle iga lahkunud looma haual päevi veetnud, et nendega hüvasti jätta. Kõik algas sellest, kui Tricycle vaatas pealt, kuidas maha maeti bernhardiin Major. Järgmisel päeval nähti koera sõbra hauaplatsil lamamas.

Päästekeskuses elab hulganisti erinevaid loomi ja linde nagu hobused, kitsed, kanad, laamad ja muidugi teised koerad. Sooja südamega Tricycle saab ühtmoodi hästi läbi kõigiga. «Kõik loomad, kes meie farmis surevad, maetakse siiasamasse, et osa neist alati meiega jääks,» selgitas Lester. «Suuremate loomade hauale istutame me puud, et eluring jätkuda saaks ning nende puude all Tricycle lamabki.»