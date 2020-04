Rahahädas Saksamaa loomaaed kaalub osade loomade hukkamist teiste toitmiseks

Saksamaal Schleswig-Holsteini liidumaal tegutseva Neumünsteri loomaaia direktor Verena Kaspari tunnistas ajalehele Die Welt, et loomaaia juhtkond on kokku pannud nimekirja loomadest, kes tuleb hukata ja teiste loomade toidulauale saata, kui olukord ei parane. «Me oleme loomad reastanud selle alusel, kes esimesena surmata tuleks,» selgitas loomaaia direktor.

Kaspari lisas, et mõningate loomade hukkamine teiste säästmise nimel on äärmuslik meetod ning läheb käiku vaid siis, kui mitte ühtegi muud lahendust ei leidu. Küll aga ei aitaks ka see meetod rahahädasid täielikult lahendada. «Meie hülged ja pingviinid vajavad igapäevaselt suurtes kogustes värsket kala,» tõi direktor näiteks ja lisas, et hinnanguliselt kaotab loomaaed sel kevadel umbes 175 000 eurot.