Loomaarst vastab: miks kass sageli aevastab?

«Kodus on hetkel vanem kassiproua, kes on igati krapsakas ja kellega siiamaani hullemaid terviseprobleeme pole olnud. Tegu on pikakarvalise isendiga, kellel karvapallid kurgus on kerged tekkima. Viimaste aastate jooksul on kass aevastama hakanud ja viimasel ajal juhtub seda üha sagedamini. Teine murekoht oleks kassi meeletu janu ja pissimine. Imelik on sealjuures asjaolu, et ainult oma veekausist juues joob ta täiesti normaalselt. Meil aga on rõdule ämber veega pandud, kust talle vett meeldib lürpimas käia. Seda aga tihti ja palju. Kas peaks muret tundma? Samuti on vanatüdruk viimastel nädalatel tahtnud oma kastist mööda lasta. Sama liiva oleme kasutanud juba aastaid, nii et ei taha uskuda, et asi selles.»