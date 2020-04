Kuidas lemmikule toitu valida?

Valesti valitud toit võib aga lemmikule karuteene teha. Ainuüksi kerge ülekaal soodustab varasemat haigestumist. Probleeme, mida seostatakse rasvumisega, on aga palju ning diabeet ja südamehaigused on vaid ühed neist. Et halvimat ennetada, tuleks oma lemmiku menüü üle vaadata juba täna. Alljärgnevalt olemegi välja toonud olulisemad aspektid, mida koerale või kassile toitu valides kindlasti jälgima peaks.

Liha olgu vähemalt 60%

Nii koerad kui kassid vajavad valku. Näiteks kass saab valgust tauriini, mida ta ise piisavalt toota ei suuda. Tauriin on aga asendamatu ja eluks vajalik aminohape, mis mõjutab tema südametööd, seega võiks liha kogus kassitoidus olla nii suur kui võimalik. Koeratoidus võiks seda olla vähemalt 60%, millele lisaks veel konte, kas purustatult või jahvatatuna, 15% juurvilju, 10% rupskeid, 5% puuvilju ning seedimise toetamiseks väikeses koguses õli. Paraku sisaldavad tavalistes toidupoodides müüdavad loomatoidud liha tihtipeale liiga vähe.

Ära karda puu- ja köögivilju

Need on olulised vitamiinide, antioksüdantide ja teiste vajalike toitainete looduslikud allikad. Köögivilju on hea krõmpsutada ja pealegi saab loom neist kiudaineid, aga kuna on leitud, et koera organism ei suuda neid toorena hästi seedida, siis tuleks neid keeta või aurustada ning seejärel püreestada. Kuna see on aga igapäevaselt üsna tüütu ja keeruline võib olla ka vajalikku kogust teada, siis lihtsam on valida juba selline toit, kus kõik vajalik, nii liha kui köögiviljad juba õiges vahekorras olemas oleks.

Hoia eemale kunstlikest

Jäta valikust kindlasti välja need toidud, milles on suhkrut, säilitus- ja värvaineid ning kunstlikke maitsetugevdajaid. Ka sõna „kõrvalsaadus“ pole hea. Nii loomne kui taimne kõrvalsaadus on tavaliselt väga madala toiteväärtusega. Näiteks loomsete puhul võib tegemist olla karvade ja silmamunadega, mis on sisuliselt prügi ja loomale midagi ei anna. Kõiki neid kasutatakse toidu maitsvamaks muutmiseks, aga kui toit ise on juba täisväärtuslik, on ta maitsev nendetagi. Sama on vesinikkloriidhappega, mida kasutatakse selleks, et toit paremini seeduks. Hea toit, mis on aga puhas igasugustest ülejääkidest ja lisaainetest, seedub hästi niisamagi.

Kui loomal on allergia...

Ehkki tihti määrab toidu hind selle kvaliteedi, ei tasu ainult sellele lootma jääda. Etiketi lugemine on oluline ka sel põhjusel, et kui loomal millegi vastu allergia olema peaks, tead seda sisaldavat sööki vältida. Nagu lihal, on ka parajas koguses teraviljadel looma toidus oluline roll. Paraku võib mõni lemmik nende suhtes allergiline olla. Igal juhul tasub looma käitumises ja olemises muutusi nähes konsulteerida veterinaariga.