VIDEO ⟩ Vihasoo ilvesehärrad leidsid aja veetmiseks erilise paiga

«Vihasoo koolilaste rajakaamera ette jäänud ilvesed käivad istumas mägralinnaku peal. Miks? Sest nende jaoks on see üks huvitav koht, kus on põnevad lõhnad ja kõikelubav ümbrus,» vahendab Looduskalender. «Seal liigub kährikuid, seal liigub mäkrasid. Ja võib-olla ka pruute? Märtsikuus otsiti seal kräunudes igatahes emaseid. Videos kuuleme metsakõutsi jooksuaja häälitsusi alates 0:58. Nüüdseks on ilveste jooksuaeg läbi.»