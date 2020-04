PILDID ⟩ Igivana koera omanik avaldas, mis on tema lemmiku pika eluea saladuseks

Titch, kes oleks inimesena umbes 100-aastane, on vaid aasta noorem kui Suurbritannia vanim koer, terjeri ja kolli segu Queenie. Koera veterinaari sõnul on Titch niivõrd hea tervise juures, et võiks vabalt elada veel kümme aastat. Küll aga annab tema vanus endast siiski märku ning koera meelistegevusteks on burgerite söömine ja diivanil logeledes teleka vaatamine, vahendab Metro.