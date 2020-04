VIDEO ⟩ Laste loomaaed demonstreeris vahvat viisi, kuidas tšintšiljad «duši» all käivad

«Tervise nimel on oluline olla puhanud ja puhas. Kuidas karvkate suurepärasesse seisundisse viia? Rikume natukene privaatsust ja piilume meie tšintšiljade vannituppa,» kirjutas loomaaed videopostituses.

Tšintšiljadel ehk villakhiirtel on üks loomariigi tihedamaid kasukaid. Looduses elavad nad kõrgel mäestikes, kus võib päris külmaks minna. Kui inimesel tuleb karvanääpsust üks karv, on neil loomakestel ühes nääpsus kuni 60 karva! Seetõttu ei saagi nad end vees pesta – nad lihtsalt ei kuivaks ära. Selle asemel puhastavad tiheda karvaga tšintšiljad end hoopis imepeenikeses liivas

Muide, see võluva kümblusrituaaliga armas vilgas näriline on paraku ka ohustatud liik, keda on intensiivse küttimise ja elupaikade kadumise tõttu tänaseks looduses väga vähe alles jäänud.