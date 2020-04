PÄEVAKÄPP ⟩ Krõbin on üle kõige lummatud teistest kassidest

Oh, see väike Krõbin on üks vahva kass! Tema peal silm puhkab täpselt nagu kassil puhkab hammas krõbinat ampsates. Lisaks kaunile välimusele on Krõbinal ka vahva iseloom – ta on uudishimulik, mänguhimuline ja täis avastamislusti.

Krõbin on hetkel veel kahtlev, kas paikätt tasub ligi lasta, kuid ometigi pakub paikäsi nii palju põnevust. Iga päev teeb Krõbin paikäega aina enam tutvust ning see on vaid ajaküsimus, millal Krõbin paituste lõksu langeb ja paisõltuvusse jääb.

Krõbin saab väga hästi läbi teiste kassidega. Vabandust, me parandame, ta on teistest kassidest lausa lummatud! Seega kui sina ja su neljajalgne sõber otsite omale veel ühte kaaslast, siis Krõbin on see õige!