PÄEVAKÄPP ⟩ Mateo suurimaks unistuseks on parima sõbra leidmine

Võib-olla on see seotud sellega, et Mateo austab inimese isiklikku ruumi ning ei ole tüütult pealetükkiv. Võib-olla on see seotud hoopis sellega, et inimesed ei soovi oma riietele kahte erinevas toonis karvu. Samas võib põhjuseks olla hoopiski see, et huvilistel on kodus kass juba ees ootamas ning sees on väikene hirm, et mis siis saab kui Mateo muudab üksinda kodus igavleva kassi elu palju põnevamaks.

Kahjuks ei saa me ilmselt kunagi päris õiget vastust sellele, miks Mateo on oodanud üle aasta päriskodu, kuid samas saame loota, et äkki ei pea ta enam kaua ootama. Tegu on siiski tõeliselt vahva kassikesega. Ilmselt said juba aru, et Mateo on suur sõber teiste kassidega. Tema jaoks pole tähtis, mis soost või kui vana on teine kass — peaasi, et mängida saaks. Mateo mõistab ilusti mängida muidugi tegelikult ka omaette, seega sobiks ta väga hästi ka üksikuks kassiks.

Kuna Mateo elas veidi üle aasta tagasi tänaval ning eriti inimestega kokku ei puutunud, siis ajaga kassitoas on teinud ta päris suuri samme kahejalgsetega suhtlemisel. Mateo ei ole küll veel päris sülekass või loom, kes tüütult kogu aeg tähelepanu vajaks. Samas ei ole tegu ka kassikesega, kes inimese vastu mingil moel kuri oleks. Kuna Mateo on endiselt veel inimestega tutvumise lainel, siis ei saa me tagada, et ta ühel päeval ei plaani muutuda tõeliseks sülekassiks, kes igal võimalusel nurrudes järel käiks.

Kõike eelnevalt arvesse võttes on tegu suurepärase loomaga inimese jaoks, kes igatseb endale sõpra, kuid samas veedab pikki päevi tööl. Eriti sobib Mateo eelnevalt kirjeldatud inimesele, kellel juba on kodus vähemalt üks igavlev kassike, kes peab pikki päevi üksinda kodus veetma ning igatseb natukene sõpra.