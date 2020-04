OSALE SINAGI ⟩ Eestis toimub esmakordselt humoorikate looduspiltide konkurss

Kes oleks näinud koera kombel käppa viskavat karu? Üle kotkatiiva kõrgust hüppavat kärbest? Või pingviini kombel päevitavat pääsukest? Või ei teaks, et Eesti rahvuskoomuskikangelane on kakuke e. rändrahn, et eakaim naljavestja on Tamme-Lauri tamm, ja et naerupisaraid aitab valla lasta Valaste juga.