Loomaarst vastab: miks äratab kass kõiki pereliikmeid peale omaniku?

Oleneb sellest, kuidas ja mis eesmärgil kass inimesi äratab. Kuna kassid on videvikuloomad ja aktiivsed pigem pimedal ajal, on ka varahommikuti ringi tormamine ja tühi kõht neile tegelikult loomuomased. Kui inimesed sellele ka reageerivad (annavad süüa või tähelepanu, sealjuures on ka negatiivne tähelepanu nagu karjumine ikkagi tähelepanu), harjub kass tegevust kordama.

Kui äratamisele järjepidevalt mitte reageerida, peaks kass lõpuks õppima, et tegevus ei kanna vilja. Kui ta küsib süüa, võib teda rangelt harjutada sellega, et söögiaeg on hiljem Kui kass soovib tähelepanu, mängida või õue minna keset ööd, on see tema jaoks täiesti tavapärane käitumine. Kui kass omanikku ei ärata, on ta harjunud oma soovitut saama teistelt pereliikmetelt või on nemad lihtsalt kergema unega. Asi võib olla tubade ja sisustuse paigutuses või kassile huvipakkuvad objektid võivad lihtsalt asuda teiste pereliikmete juures.