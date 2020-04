Astangu tänaval tuleb konnade kaitseks autodele öine sissesõidukeeld

Kui varasemal viiel aastal on vabatahtlikud Tallinna elanikud kahepaikseid omal initsiatiivil ohutult üle Astangu tänava aidanud, siis seoses Vabariigi Valitsuse poolt koroonakriisi tõkestamiseks kehtestatud eriolukorraga ei ole tänavu võimalik inimestel koguneda ning kahepaikseid abistada. Seetõttu võtab linn Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhtimisel loomade kaitseks kasutusele täiendava meetme just öise sissesõidukeelu näol.

„Kahepaiksed on Eestis kaitse all olevad liigid. Ökosüsteemide seisukohalt on oluline, et nende arvukus oleks suur, kuna nad on oluline toidubaas väga paljudele teistele liikidele,« sõnas Tallinna Loomaia direktor Tiit Maran.

Maran lisas, et inimeste ehitatud teed on kahepaiksete jaoks sageli barjääriks, kus kaotatakse elu. „Eriti ohtlikud on need lõigud, kus tihe liiklus muudab teelõigu kudeveekogudele surmalõksuks. Tee ajutine sulgemine tekitaks küll sealt liikuma harjunud inimestele ebamugavusi, kuid säästaks sadade kui mitte tuhandete kudealadele suunduvate kahepaiksete elu. Selline ajutine piirang on suurepärane märk meie inimeste hoolivast suhtumisest teiste eluvormide vastu,» lausus ta.

Kõnealune Astangu tänava lõik on üks Eesti suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib iga kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni, kärnkonni ja vesilikke. Periood, mil teelõik on suletud, on valitud lähtuvalt kahepaiksete rändekäitumisest ja ilmastikuoludest.