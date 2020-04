PÄEVAKÄPP ⟩ Paimaias ja lustlik Ööbik tahaks alailma inimeste seltsis olla

Juba esimestel päevadel sai selgeks, et Ööbik on üks eriline väike tegelane. Kui ta saaks, siis veedaks ta kõik minutid pallikesi taga ajades ja paitusi noolides, kuid kahjuks peab ju vahel tukkuma ja sööma ka. Ööbik töötaks heameelega iselaadivate akude peal, et koguaeg inimesega seltsida, olgu see siis koos mängides, lähedust või süüa noolides.