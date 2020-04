Loomaarst vastab: miks kass hiiri magamistuppa toob?

Hiirte püüdmine on osa kassi täiesti normaalsest jahikäitumisest. Kui kiisul on olemas korralik ninaesine, ei pruugi ta hiiri toiduks tarvitada, kuid jahiinstinkt on tal ikkagi alles. Saagi kojutoomisega võib ta näidata oma poolehoidu omanikule.