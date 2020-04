HUMOORIKAS KLIPP ⟩ Koer näitab elevust välja eriti lustakal moel liikudes

Must puudel oli jalutuskäigul oma perenaisega, ent selle asemel, et käia neljal käpal nagu liigikaaslased, hüples koer edasi tagajalgadel ja ei paistnud väsimuse märke näitavat. Koera omanik ei teinud teist nägugi, mistõttu võis arvata, et tegu on tema jaoks juba tavapäraseks saanud vaatepildiga.

Veebilehel The Dodo õnnestus koera omanik kindlaks teha ja kutsa kohta lisainfot hankida. Puudli nimi on Eli ning tuleb välja, et talle meeldib tõepoolest regulaarselt tagakäppadel käia. Üldjuhul teeb ta seda elevil olles ning teda pole niiviisi käima õpetatud — harjumus on tal olnud kutsikapõlvest saati. Eli perenaist lemmiku naljakas liikumisviis ei häiri ning seetõttu laseb ta koeral jalutada just sellisel moel, nagu too heaks arvab.