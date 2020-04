PILDID ⟩ Ida prefektuuri ridadega liitus uus töökas sõstrasilm

Rauli peres oli juba kaks tubli politseikoera, teenekas Nacho ja noor Mauser. Elu läks aga nii, et Raulil on nüüd koguni kolm «karvast poega», kõik belgia lambakoerad. Politseiperega liitus varem vanglateenistuses olnud belgia lambakoer Tiisel.

Sisseelamisega seotud väikesed peresisesed hõõrumised on juba möödanik ja koerad on nüüd omavahel sõbrad. Tiisel on väga energiline koer, nagu tõeline «belglane» ikka. Talle meeldib väga mängida ning õnneks ei jää seltsist puudu. Soovime Tiislile edu politseitöös ja Raulile jaksu «laste» kasvatamisel!