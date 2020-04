Eesti lindude olukord kiiduväärt ei ole

Linde peetakse keskkonnaseisundi hindamisel väga headeks indikaatoriteks, kuna sulelised on mitmete ökosüsteemidega ja nende toimimisega väga tihedalt seotud. Seetõttu kajastuvad ökosüsteemides toimuvad muutused, sh ka kliimamuutused üsna kiiresti ka eri liikide populatsioonides.

Lindude tähtsust ei ole võimalik üle hinnata, sest tolmeldamine, seemnete levitamine ning kahjuritõrje on vaid mõned arvukatest «teenustest», mida linnud ökosüsteemide lahutamatu lülina pakuvad.

Eestis kokku on loendatud 213 regulaarselt pesitsevat linnuliiki, kelle populatsioonide seisundi kohta tuleb linnudirektiivi järgi iga kuue aasta tagant Euroopa Komisjonile aruanne esitada.

Möödunud aasta keskel esitas Eesti aruande 2013.-2018. aastate kohta. Sisuliselt on tegu kõige põhjalikuma ametliku ülevaatega meie linnustiku hetkeolukorrast.

Värskeima linnudirektiivi aruandega saab tutvuda Euroopa Keskkonnaagentuuri portaalis State of Nature 2020. Selle kohaselt pesitseb Eestis hinnanguliselt 10,3 – 14,9 miljonit pesitsuspaari haudelinde.

Kanaliste seisund on endiselt halb

Osal linnuliikidel läheb Eestis hästi. Kasvava arvukusega haudelinnuliike on 15%, stabiilse arvukusega haudelinnuliike 45%. Hea on näiteks musträsta, kühmnokk-luige, kuldhänilase, tamme-kirjurähni, hõbehaigru ja valge-toonekure kogukondadel.

Haudelinnuseltside lõikes on kõige halvemas seisus jätkuvalt kanalised. Seda nii Eestis kui Euroopas üldiselt. Viis liiki kuuest on nii lühiajalises (2007-2018) kui ka pikaajalises (1980-2018) plaanis langeva arvukusega.

Lisaks elupaikade kvaliteedi allakäigule on kanaliste elujärge mõjutanud kunstlikult kõrgeks aetud metssigade arvukus. Kuna meie kanalised on kõik maaspesitsejad, siis on metssead kanaliste elupaikades suureks ohuks nende sigimisedukusele.