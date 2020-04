Külastajatest tühjaks jäänud loomaaed innustas hiidpandad kümnendi jooksul esimest korda paarituma

Hong Kongi Ocean Parki loomaaed teatas esmaspäeval, et Ying Ying ja Le Le olid pärast kümneaastast pausi edukalt paaritunud ning kui kõik kulgeb plaanipäraselt, võib loomaaias lõpuks ometi kuulda pisikeste käpakeste paterdamist.

Hiidpandade paaritumine nii vabas looduses kui ka järelvalve all on keeruline, sest emaste pandade jooksuaeg kestab vaid mõne päeva ning toimub korra aastas. Seetõttu on iga edukas paaritus põhjus tähistamiseks ning iga sündinud hiidpanda oluline panus populatsiooni arvukuse tõstmisse.