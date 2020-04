VIDEO ⟩ Vaatepilt, mis avaneb vaid siis, kui tuhkur otsustab selfipulga varastada

Nebraskas elav 35-aastane Amy Walton pani oma selfipulga köögilauale, et tema 11-kuune tuhkur nimega Crash seda kätte ei saaks.

See aga polnud Crashi jaoks mingisugune takistus, sest ta ronis lauale mööda toolil rippunud jakki. Selfipulka laualt maha toimetades õnnestus tal aga kogemata kaamera käima panna ja nii jäigi suurem osa Crushi tegutsemisest videolindile. Nüüd ei saa too tuhkur küll väita, et tema seda selfipulka voodi alla ei lohistanud.