Loomaarst vastab: miks tekib kassidel akne?

Kasside akne on keratinisatsioonihäire, mille tõttu tekivad lõua alla komedoonid (mustad täpikesed/terakesed, lõuaalune karvastik võib olla hõredam või puududa). Kui tegu on kerge haigestumisega, võiks lõuga puhastada igapäevaselt kloorheksidiini sisaldava lahusega, mis on saadaval loomapoodides ja –kliinikutes. Kui kass lubab, võib proovida lõuga pesta spetsiaalse folliikuleid loputava šampooniga, kuid see võib olla päris keeruline ettevõtmine.