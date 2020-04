PÄEVAKÄPP ⟩ Veidi tahumatu Vidrik on elus palju kannatada saanud

Tänaseks päevaks on Vidrik läbi teinud suure muutuse. Ta on poiss nagu ponks ning kuigi esialgu veel inimeste suhtes umbusklik, siis kedagi see väike mõmmik ära ei peta. Turvakodu vabatahtlikud näevad, et Vidrik on lihtsalt elus palju kannatada saanud ning muidugi ei tekita see elu ega inimeste suhtes suurt usaldust, kuid juba näeb Vidriku silmis väikest helki, mis küsib: «Kas minust võiks tõesti kunagi kodukass saada?»