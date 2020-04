VIDEO ⟩ Külastajate puudumine tekitab Tallinna loomaaia asukates suurt segadust

«Kevadelõhnaline ja linnulaulune loomaaed on inimtühi. Üksikut möödujat külastajate teerajal alpinaariumis peavad silmas kümned valvsad silmapaarid,» kirjeldati Tallinna loomaaia Facebooki-lehele tehtud postituses. «Kähe haugatus noore dagestani tuuri suust annab rahulikult söövale karjale märku, et keegi on liikvel ja kari tuhiseb söödaplatsilt mäkke. Saakloomad harjuvad külastajate puudumisega ruttu ja muutuvad taas erksalt valvsaks. Röövloomad aga on pigem üllatunud ja uurivad ümbrust, et näha, kuhu on jäänud kõik käratsevad kahejalgsed.»