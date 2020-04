Eriolukorras vajab ka lemmik protseduure: mida saad kodus ise teha ja millal peaksid veterinaariga konsulteerima?

Samuti tuleb valmis olla kirpudeks ja puukideks. Viimased levivad Eestis varakevadest hilissügiseni ja ehkki on levinud arusaam, et loomadele nad midagi ei tee, siis on juhtumeid, kus ka koer borrelioosi nakatunud on. Halvem on aga see, kui loom puugi pere keskele toob. Kahjuks ei ole veel vahendeid, mis puukide looma peale tulemist vältida aitaks. Küll aga saab osade vahendite abil ära hoida nende kinnitumist. Lemmikutele on loomakauplustes saadaval küllaltki suur valik erinevaid looduslikke puugipeletusvahendeid : nii kaelarihmasid, täpilahuseid, tablette kui ka aerosoole.

Muidugi on olukordi, mis vajavad kiiret reageerimist, eriti kui tegemist on tervisega. Nagu inimestel, võib ka loomadel mõni toit kergemaid seedeprobleeme tekitada ja kõige rohkem paari päevaga peaks need ka üle minema. Kindlasti jälgi, et loomal puhas vesi alati ees oleks. Hea on see, et alati on võimalik spetsialisti nõu ja tuge saada ka telefonitsi ja teinekord sellest piisabki. Nii antakse esmane soovitus selles osas, kas peaks lemmikuga arsti juurde minema, või saad ise koduste vahenditega midagi teha. Samas: kui kahtlustad mürgistust, loomal on tugev ja lakkamatu oksendamine või kõhulahtisus, tal on tekkinud hingamisraskused ja tervis üleüldiselt on väga järsult muutunud, on aeg äärmiselt tähtis ja siinkohal tuleb juba kiiresti lähimasse loomakiirabisse pöörduda. Näiteks PetCity lemmikute kiirabi lühinumber on 15222 ja see töötab 24h.