IGAKEVADINE MEELDETULETUS ⟩ Ära muuda lõket aialoomade tuleriidaks

Hetkel käivad hoogsad kevadtööd. Lõigatakse puude oksi, koristatakse hoove ja aedu. Korrastustööde käigus tekib palju materjali, mis kogutakse hunnikusse just jaanitule tarbeks.

Need hunnikud on aga pesitsusperioodil meie lindudele, närilistele ja ka siilidele heaks kohaks, kus oma järglased ilmale tuua. Elusolendid ei oska aimatagi, et lõkke tarbeks okstest ehitatud suur ja uhke kuhil ei ole neile koduks mõeldud — nemad näevad selles head ja rahulikku pelgupaika.