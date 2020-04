JAHMATAVAD FOTOD ⟩ Ülerahvastatud varjupaigas vireleb poolteist tuhat koera

2013. aastal asutatud varjupaiga Aunt Ju's Shelter for Stray Dogs töötajad on algusest peale lootnud heasüdamlike annetajate abile, et kõigi seal elavate loomade eest hoolitseda. Koroonakriis on aga rahakraanid kinni keeranud ja varjupaiga ühe töötaja sõnul pole neil enam vahendeid, mille eest toitu osta.