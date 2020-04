GALERII ⟩ Fotograaf leidis eriti jabura viisi, kuidas metsikuid loomi lähedalt jäädvustada

Steel, kes lisaks fotograafiaga tegelemisele on ka giid, on teiste loomade hulgas pildistanud näiteks lõvisid ja gepardeid. Et metsikutele kiskjatele lähedale pääsemine pole kerge, tuli Steel lagedale omapärase pildistamisviisiga — tema kaamera ümber on kest, mis meenutab elevandisõnnikut. Omapärase objekti lähemalt uurimisele neljajalgsed vastu panna ei suuda ja nii saabki Steel teha fotosid, mis jätavad mulje, nagu oleks ta oma modellidele nina alla läinud.