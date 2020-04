TEE LOOMASÕBRALIK VALIK ⟩ Miks tähistada munadepühi puurivabalt?

Sel aastal on munadepühad ilmselt eriti kodused ja perekesksed. Olenemata sellest, kas tähistad munadepühi üksi, sõbraga või paari pereliikmega, kutsume sind üles mõtlema ka kanadele, kellelt munad pärinevad.

Milline on puurikana elu?

Praeguse karantiini ajal on puurikanade igapäevaeluga samastumine isegi lihtsam kui muidu – enamus meist veedab oma päevad kodus nelja seina vahel. Kujuta ette, et selline elukorraldus kestaks terve sinu elu. Lisaks ei näeks sa mitte kunagi päikesevalgust ning sinu korter oleks imetilluke. Sellised tingimustes elavad kahjuks munakanad, kes veedavad terve oma elu kitsas traatpuuris.

Eestis on umbes 1,1 miljonit munakana. Nendest ca 80 protsenti on puurikanad, kes veedavad terve oma lühikese elu umbes ühe A4 suurusel alal, ei näe kunagi päevavalgust ega saa oma tiibu sirutada. Kitsastest tingimustest tulenevalt on luumurrud ja sulgede kaotus puurikanalates tavalised.