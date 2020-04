Tallinlastele tuletatakse meelde loomapidamise reegleid

«Mõistame, et eriolukord on muutnud keeruliseks ka koeraomanike elu, kelle neljajalgsed sõbrad on harjunud koerteväljakutel ilma rihmata mängima. Paraku tuleb avalikus ruumis viibides koeral kasutada rihma, seda nii teiste inimeste kui ka loomade turvalisuse nimel,» selgitas olukorda Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.