PÄEVAKÄPP ⟩ Suurest kassikolooniast päästetud Kohevik tahaks leida uusi sõpru

Tänaseks on Kohevik koos sõpradega turvakodu hoole alla toimetatud ning vahva kassipoiss otsib endale elu esimest (ja igavest) päris oma kodu. Kohevik on üks tõeliselt vahva kassipoiss, kes teiste kasside seas on saanud kaitseingli rolli. Sageli poevad nooremad saatusekaaslased Koheviku külje alla, sest koos on ju julgem ja turvalisem. Meie mõistame teisi kasse väga hästi, sest meiegi tahaks end Koheviku ahvatlevalt koheva kasuka kaissu suruda.