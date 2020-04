Loomaarst vastab: kas öösel tähelepanu nõudvat kassi saab ümber õpetada?

«Kas kell neli hommikul ärkava ja nõudmisi esitava kassi saab õpetada hiljem ärkama?»

Vastab PetCity Tartu Eedeni keskuse loomakliiniku veterinaar Kertu Kivirand:

Kui kass on juba harjunud, et sellisel kellaajal omaniku äratamisega saab ta soovitu (süüa, tähelepanu, õue minna vms.), on harjumus visa kaduma. Kui äratamisele järjepidevalt mitte reageerida, peaks kass lõpuks õppima, et tegevus ei kanna vilja.

Palju oleneb ka sellest, mida kass teie äratamisega saavutada soovib. Kui ta küsib süüa, võib teda rangelt harjutada sellega, et söögiaeg on hiljem, nt. kell seitse õhtul või muul teile sobival ajal. Selleks, et kassil öö jooksul kõht väga tühjaks ei läheks, tasuks õhtune toidukord teha võimalikult hilja. Samuti on loomapoodides saadaval slow-feeder kausid, kust kass peab krõbinat taga ajama, kulutades nõnda toitumisele kauem aega ja see on talle ka huvitavam. Toitu võib elamisse peita loomapoodidest saadavatesse mänguasjadesse või ise meisterdada palle, kust kass saab krõbinaid ükshaaval kätte. Kasside puhul on loomulik, et nad söövad mitmeid ja mitmeid kordi päevas, kuid väikeseid koguseid korraga. Seega võib 12-tunnine toiduvahe olla kassi jaoks liiga pikk.