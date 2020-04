VAHVA VIDEO ⟩ Jääkarupoeg Finja näitab, millega tema karantiiniajal tegeleb

Schönbrunni loomaaed jagas sotsiaalmeedias videoklippi Finjast, kes väliaedikus käimisega nüüdseks täielikult harjunud on ja end seal vägagi koduselt tunneb. Noore jääkaru lemmiktegevusteks on ema Noraga mängimine, uute asjade avastamine ja suplemine. Ujuda armastab Finja lausa nii väga, et talitajad on teda hellitavalt vesirotiks kutsuma hakanud.