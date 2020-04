MEELELAHUTUS NÄDALAVAHETUSSE ⟩ Loomus soovitab: kümme inspireerivat filmi, mida Netflixist vaadata

1. «Okja»

«Okja» on suurepärane loomaõiguslike sugemetega fantaasiafilm. Lõuna-Korea düstoopilises filmis mängivad teiste seas mainekad Hollywoodi filmitähed Tilda Swinton, Paul Dano ja Jake Gyllenhaal. Filmi keskmes on armas geenmuundatud hiidsiga, kes on olnud parimaks sõbraks tüdrukule nimega Mija. Looma tahab oma valdusesse saada võimas rahvusvaheline korporatsioon Mirando, et hakata tegelema hiidsigade aretamisega. Suurkorporatsioonile astuvad vastu kindlameelsed loomaõiguslased.

Vaata SIIN.

2. «Watership Down»

«Watership Down» on ühe hinnatuima ja kultusliku fantaasiaromaani põhjal tehtud miniseriaal, mille keskmes on jänesed, kes põgenevad kolooniast, et leida ja kaitsta oma uut kodu.

Vaata SIIN.

3. «Jane»

Enne dr Jane Goodalli murrangulisi uuringuid ei teatud looduses elavate šimpanside kohta kuigi palju. Seni avalikkuse eest peidus olnud kaadrid näitavad, kuidas dr Goodall arendas šimpansidega ainulaadse sideme, vaidlustas tolleaegse meeste poolt domineeritud teadusliku vaatenurga ja muutis meie arusaama loodusmaailmast igaveseks.

Vaata SIIN.

4. «Virunga»

«Virunga» räägib loo uskumatult vapratest inimestest, kes riskivad iga päev oma eluga, et kaitsta maailma viimaseid metsikuid mägigorillasid Kongo imelises džunglis. Uuriva ajakirjanduse ja loodusdokumentaali ainulaadne kombinatsioon teeb «Virunga» ühtaegu šokeerivaks ja liigutavaks. Filmi peaprodutsent on tuntud näitleja ja aktivist Leonardo DiCaprio.

Vaata SIIN.

5. «Mission Blue (Missioon «Sinine»)»

Olles alati tundnud tugevat seost ookeaniga, on dr Sylvia Earle pühendanud oma elu merekeskkonna uurimisele ja kaitsmisele. Selles dokumentaalfilmis vaatab dr Earle tagasi oma saavutustele teerajajast naisbioloogina, esitleb aastate jooksul nähtud mereelu hävingut ja jagab oma nägemust, kuidas saaksime vähendada ohtu meie ookeanidele ja seega ka iseendale.

Vaata SIIN.

6. «The Ivory Game (Elevandiluu mäng)»

«Elevandiluu mängus» infliltreerisid auhinnatud režissöör Richard Ladkani ja Oscarile nomineeritud režissöör Kief Davidson elevandiluu kaubandusse ja filmisid 16 kuud salaja selle maa-aluse tööstuse argipäeva, paljastades sügavale juurdunud korruptsiooni, mis on globaalse elevandiluu kaubitsemise kriisi keskmes.

Vaata SIIN.

7. «Terra»

See visuaalselt rabav dokumentaalfilm uurib inimkonna ja loodusmaailma suhet. «Terra» näitab, kuidas aja jooksul on kasvava elanikkonna toitmise vajadus ohustanud ja mõnel juhul hävitanud mitmeid liike. Kuid pole veel hilja muuta seda, kuidas me ümbritsevat maailma mõjutame.

Vaata SIIN.

8. «The Game Changers (Mängumuutjad)»

Film jälgib lahinguvõitluse eksperti ja Ultimate Fighterit James Wilksi tema eneseavastamise teekonnal, et otsida tõde ohtliku müüdi, mille kohaselt liha on oluline valgu, jõu ja tervise allikas, taga. Wilks kohtub eliitsportlaste, teadlaste, ikoonide ja igapäevaste kangelastega, kes on loobunud liha söömisest ja saavutavad võimsaid tulemusi. Filmi produtsendid on Arnold Schwarzenegger, James Cameron ja Jackie Chan, kaasprodutsendid aga Vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton, tipptennisist Novak Djokovic ja üheksakordne NBA tähtede tiimi liige Chris Paul.

Vaata SIIN.

9. «A plastic ocean (Plastikust ookean)»

Auhinnatud film dokumenteerib plastireostuse globaalseid mõjusid ja tõstab esile toimivaid tehnoloogiaid ja uuenduslikke lahendusi, mida puhtama ja rohelisema ookeani loomiseks saavad teha kõik - nii valitsused kui ka üksikisikud.

Vaata SIIN.

10. «Chasing Coral (Korallijaht)»

Tuukrite, fotograafide ja teadlaste meeskond dokumenteeris korallriffide kadumist. Selle imelise dokumentaali filmimiseks kulus rohkem kui kolm aastat - tulemuseks enam kui 500 tundi veealuseid kaadreid, vabatahtliku töö taotlusi 30 erinevast riigist ning sadade inimese toetus eri paigus üle maailma.