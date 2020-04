LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas Eesti nahkhiired võivad kanda inimestele ohtlikke viirusi?

See, et ühe viirustüvega niimoodi Hiinas juhtunud on, ei tõsta mingit moodi Eesti nahkhiirte ohtlikkust inimesele. Nagu ka varem, ei soovita me inimestel nahkhiiri katsuda palja käega, sest Euroopa nahkhiirtel on teada mitu lüssaviiruse tüve, mis põhjustavad loomadel marutaudi. Inimesel nimetatakse vastavat haigust marutõveks. Marutõve vastu on olemas vaktsiin, kuid vaktsineerimise hilinemisel areneb välja haigus, mis on surmav. Samas ei ole Eestis teada ühtki nahkhiirtelt saadud marutõve juhtu. Lüssaviirus levib inimesele ainult sel juhul, kui saadakse haigelt nahkhiirelt hammustada või kuidagi muud moodi satub haige looma sülg haava.