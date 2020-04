Loomaarst vastab: Kas koera hammustusest võib haigeks jääda?

Koerad hammustavad kõige sagedamini lapsi, kuna laps ei taju, millal ei tasu loomale läheneda ning võib looma ebasobivalt kohelda. Samuti erineb laps oma suuruse ja käitumise poolest koera silmis täiskasvanust, mistõttu koer võib last karta. Kõige rohkem saavad inimesed hammustada kätele, lapsed ka näopiirkonnast.

Kuna koer on lihasööja, põhjustab tema hammustus lisaks nahahaavale ka alumiste kudede traumat, muljumist ja rebimist luumurdudeni välja ning kahjustus võib olla palju tõsisem, kui esialgu tundub.

Kui hammustaja on võõras koer, tuleks ka looma omanikuga kontakti saada ja looma vaktsineerimistunnistust küsida. Laste puhul on kõige olulisem hammustust ennetada ja selleks õpetada last loomadega õigesti käituma.