Cherry on Põhja prefektuuri narkokoer, kes töötab koerajuht Rimma Soosaare käe all. Springerspanjel Cherry saabus koos vend Shaqiga Eestisse 2017. aastal Rootsist. Rimma käe all on Cherryst saanud tubli narkokoer ja väärtuslik meeskonnaliige. Palju õnne ja tervist, Cherry!