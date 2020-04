TÄHTIS INFO LOOMAOMANIKELE ⟩ Mida peaks teadma koroonaviirusest seoses lemmikloomadega?

Hetkel ei ole tõendeid, et SARS-Cov-2 viirus oleks võimalik saada lemmikloomalt või muult koduloomalt. Kassidel ja koertel on küll oma sama perekonna viirused, kuid need erinevad käesolevast ning ei nakka inimestele ega teistele lemmikutele. Ka inimese SARS-Cov-2 ei põhjusta lemmiklooma haigestumist.

Sellele vaatamata tasub järgida igapäevast hügieeni ja pesta käsi pärast loomaga tegelemist. Nii saab vältida mitmeid nakkushaigusi, näiteks tavalisemaid bakteriaalseid nakkusi. Looma ennast võib pesta endistviisi, pidades silmas, et liigne pesemine või ebasobiv pesuvahend võib lemmiku nahka kahjustada.

Ehkki Hong Kongis on esinenud kaks juhtumit, kus koroonaviirusesse nakatunud inimese koeralt saadi nõrgalt positiivne viiruseproov, ei paljunenud viirus loomade hingamisteedes ega muutunud nakkusohtlikuks, samuti ei tekkinud loomadel haigustunnuseid. Arvatavasti oli tegu passiivse ülekandega haigestunud omanikult koerale. Lemmikloom ei tohiks isolatsioonis inimesele olla ebakindluse allikaks, vaid pakkuda seltsi ja lohutust muidu ärevatel aegadel. Erinevate riikide teadlastele on COVID-19-ga seonduva uurimine prioriteet ja praeguseks ei ole leitud liikidevahelist levikut.

Kuidas loomaomanik peaks praeguses olukorras käituma?

Viiruse leviku ja nakatumise vältimiseks on ka loomaga kliinikus käies oluline järgida kriisiolukorra soovitusi. Võimalusel püsida kodus või jalutada lemmikuga värskes õhus vähemasustatud piirkondades. Vältida mänguväljakuid. Kui tegu ei ole pakilise terviseprobleemiga, lükata kliinikuvisiit edasi. Vajalikku esmaabi pakuvad loomakliinikud edasi, looma abitusse seisundisse ei jäta ükski loomaarst.

Kaheldes, kas peaks kliinikusse kohale tulema ja aja broneerimiseks tasub helistada oma loomakliinikusse, mitte tulla registratuuri kohale. Kui visiit on siiski vajalik, anda võimalikult palju infot telefoni teel, mõelda jutt kodus läbi, et kliinikus võimalikult vähe aega viibida. Hoida teiste inimestega võimalikult pikka distantsi (vastuvõturuumis võib keeruline olla). Desinfitseerida käed kohe kliinikusse saabudes. Haigustunnustega kindlasti mitte kliinikusse tulla, vajadusel paluda tervel lähedasel loom kliinikusse viia ning oleks viisakas ka kliiniku personalile mainida, et kokkupuude haige inimesega on olnud.

Loomaga kaasa võib tulla ainult ükse pereliige. Kliinikus katsuda võimalikult vähe esemeid ja eelistada kaardimakset. Kõige olulisem on pidada kinni hügieeninõuetest ja hoolitseda jätkuvalt oma lemmikloomade eest ning mitte nakatuda paanikapisikusse.

Hiljuti tegid Eesti Loomaarstide Ühing ja Eesti Väikeloomaarstide Selts pöördumise peaministrile, mille üks punkt tõi välja loomaarstide kohuse kriisiolukorras: teavitada lemmikloomaomanikke, et COVID-19 viirushaigust ei ole võimalik saada enda (lemmik)loomalt ning et haigestumise hirmus ei hüljataks ega eutaneeritaks enda loomi, kes pakuvad ka karantiinis olevatele inimestele väga palju vaimset tuge ning aitavad üle elada sotsiaalset isolatsiooni. Me vajame (lemmik)loomi täpselt samamoodi, nagu nemad vajavad inimesi.